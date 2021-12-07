"Единая Россия" приведет в порядок воинские захоронения и мемориалы в регионах в 2022 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" приступила к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по благоустройству в регионах памятников, посвященных подвигам фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Все работы будут реализованы в течение 2022 года, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания оргкомитета "Наша Победа" во вторник.

"Хочу доложить, "Единая Россия" уже приступила к этой работе. В настоящее время региональные отделения проводят инспекцию состояния памятных объектов на своих территориях, формируются планы мероприятий, которые будут реализованы в течение всего следующего года. Безусловно, поручение президента будет выполнено", - сказал Турчак.

Он добавил, что партия также возьмет шефство над участниками Великой Отечественной войны. "Важно обеспечить самый тесный личный контакт депутата или сенатора с ветераном и его родственниками. До середины декабря мы должны четко понимать, кто из депутатов над каким фронтовиком несет шефство. Каждый депутат и сенатор лично поздравит уважаемого фронтовика, героя с наступающим Новым годом", - отметил Турчак.

Секретарь генсовета единороссов добавил, что партия в 2022 году проведет мероприятия по увековечиванию памяти Героев России, поскольку в следующем году исполняется 30 лет со дня учреждения звания. "Под руководством [депутатов Госдумы] Александра Хинштейна и Андрея Красова ведется координация работы в регионах по увековечению памяти ушедших Героев РФ. Предлагаю совместно подумать над мероприятиями, которые мы можем провести в рамках празднования этой даты", - подчеркнул он.

На заседании оргкомитета "Победа" в сентябре Путин поручил "Единой России" взять на себя обязательство привести в порядок памятники в регионах, посвященные подвигам фронтовиков и тружеников тыла. В свою очередь Турчак заявил, что партия приведет в порядок воинские захоронения и памятники труженикам тыла во всех городах, которым присвоено звание "Город трудовой доблести".