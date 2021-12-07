Москалькова считает, что иноагенты должны иметь четкий порядок маркировки своей информации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Организации, включенные в реестр иностранных агентов, должны иметь четкий порядок маркировки своей информации, размещаемой в СМИ и социальных сетях. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью программе "Поздняков", размещенном во вторник на сайте телеканала НТВ.

"Важно именно в отношении в организаций, отнесенных Минюстом к числу иностранных агентов, иметь четко, детально расписанный порядок маркировки информации, которая размещается в соцсетях, распространяется в СМИ, чтобы они понимали, где и как они должны маркироваться", - сказала она, комментируя ситуацию с международным историко-просветительским обществом "Мемориал" (внесено в РФ в реестр НКО-иноагентов).

Омбудсмен сообщила со ссылкой на беседы с руководством таких организаций, что они "хотят исполнять законы России, в том числе и этот".

Москалькова также уточнила, что у нее на личном приеме были руководители "Мемориала", адвокаты организации, она "очень внимательно выслушала их позиции, их аргументы". Уполномоченный напомнила, что Верховный суд отложил рассмотрение вопроса о ликвидации "Мемориала", поскольку "не просто взял паузу, а задал стороне обвинения, если можно ее так назвать, подавшей иски [о ликвидации организации], вопросы, остался неудовлетворен тем, что эти вопросы не готовы к разрешению".

"Сохранение гражданского общества - это очень важная тема. Если ликвидируется общественная организация, это требует внимания общества. Закон един для всех, его надо соблюдать, но важно посмотреть, насколько достаточно правовых, юридических оснований, чтобы прекратить деятельность организации", - убеждена омбудсмен.

Ситуация вокруг "Мемориала"

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал" (также признан НКО-иноагентом) .

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организацию неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.

Верховный суд продолжит рассматривать вопрос о ликвидации "Мемориала" 14 декабря.