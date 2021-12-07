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Один из трех очагов коронавируса в Псковской области сняли с контроля Роспотребнадзора

Два очага остаются активными на территории Порховского района

ПСКОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Очаг коронавируса в Островском районе Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора, активными остаются два очага на территории Порховского района. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

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"Очаг на предприятии ООО "АБ Мед" в Островском районе снят с контроля Роспотребнадзора. В Псковской области остаются два активных очага: в Порховской школе-интернате и Полонской школе в Порховском районе", - говорится в сообщении.

В конце ноября власти сообщали о том, что на предприятии ООО "АБ Мед" в городе Остров коронавирус подтвердился у девяти работников. В начале декабря очаг заболевания был выявлен в Порховской школе-интернате, вирус подтвердился у шести сотрудников и четырех учащихся. Спустя пару дней власти сообщили об очаге в Полонской школе в Порховском районе.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 484, выздоровели 58 950 человек, 1 117 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.

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РоссияПсковская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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