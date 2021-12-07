В Ленобласть вакцина для подростков от COVID-19 поступит в конце декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Вакцина для подростков против COVID-19 поступит на склады Ленобласти к концу декабря. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению региона в своей группе во "ВКонтакте" .

"Препарат "Спутник М" для профилактики ковид у детей 12-17 лет доставят в Ленинградскую область уже в конце декабря", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Комитета по здравоохранению Ленобласти, объемы поставки пока неизвестны, вакцинация будет проводиться в существующих пунктах.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.