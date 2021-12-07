Более 6,5 тыс. консультаций провел миграционный центр Кубани за первые три месяца работы

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Первый в Краснодарском крае многофункциональный миграционный центр, который начал работать с 1 сентября, за три месяца обработал более 6,5 тыс. заявок на получение трудовых патентов. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Краснодарского края, курирующий вопросы внутренней политики, Игорь Чагаев.

На Кубани в последние 10 лет отмечается большой рост миграции. Люди переезжают в Краснодарский край в основном из других регионов, однако также отмечается высокий уровень международной миграции. Специалисты связывают это с оптимальными климатическими условиями, а также высоким экономическим развитием региона и достаточным количеством рабочих мест.

"Многофункциональный миграционный центр с 1 сентября на бесплатной основе предоставляет консультационные и методические услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Краснодарский край для осуществления трудовой деятельности.<…> В период с 1 сентября сотрудники учреждения проконсультировали 6 153 иностранных гражданина", - рассказал Чагаев.

Он уточнил, что в консультацию входят информационные блоки, помогающие иностранному гражданину адаптироваться в новой стране и в регионе. По словам вице-губернатора, одной из наиболее важных частей консультации является блок, посвященный информированию иностранцев о нормах законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие в террористической деятельности.

"У нас задача - не привлечь максимальное количество мигрантов, которые здесь оформятся и будут работать, у нас самая главная задача - привлекать минимальное, но необходимое количество", - объяснил вице-губернатор.

Курсы по русскому языку и эпидбезопасность

Чагаев отметил, что миграционный центр создали в формате МФЦ, где консультация и прием иностранцев ведется в режиме единого окна. Всего таких окон девять, такое количество позволяет значительно снизить очереди и нагрузку на центр. Консультации проводятся как индивидуально, так и в групповом формате в зале ожидания. По итогам консультации выдается брошюра - памятка на 50 листах на трех языках - русском, узбекском и таджикском.

"Такое количество окон нужно, чтобы все было комфортно и доброжелательно, чтобы приезжающие смогли не только на русском языке ознакомиться с информацией, но и на своих традиционных, родных языках. Там же они могут пройти необходимое медицинское обследование, чтобы никакой вирус, никакие заболевания не попали в регион", - отметил заместитель губернатора. Кроме того, в одном здании проводятся курсы и экзамен по знанию русского языка, который в обязательном порядке сдают все приезжие.

Также в одном здании с центром мигранты могут сделать прививку от коронавируса. Вакцинация осуществляется на платной основе. В настоящее время вакцинировано 726 иностранных граждан.

"Необходимо отметить, что все 100% приезжих сдают ПЦР-тесты, показывая то, что они во время получения всех необходимых документов не заражены, потому что иначе мы видим в этом угрозу для жителей Кубани, чего мы допустить не можем. Мы также проводим разъяснения с иностранными гражданами и работодателями, чтобы мигранты добровольно проходили вакцинацию от ковида", - подчеркнул Чагаев.

По его словам, за первые месяцы работы власти региона не получили ни одной жалобы или нарекания на работу центра. Также замгубернатора отметил, что легализация иностранных работников в регионе, в том числе благодаря появлению центра и совместной работе с силовиками, находится на "достаточно высоком уровне".

Снижение квот

В ближайшие годы власти Краснодарского края планируют продолжать снижать квоты на привлечение иностранных работников. По его словам, это связано с тем, что в регионе высокая внутренняя миграция и необходимость в привлечении иностранной рабочей силы снижается. Так, в прошлом году межрегиональная миграция увеличилась на 11,9 %, тогда как международная снизилась на 28,1 %.

"Люди с центральной полосы, с Дальнего Востока едут к нам на постоянное место жительства. И в первую очередь мы думаем, как их обеспечить работой, достойной заработной платой", - подытожил Чагаев.