Участников проекта "Билет в будущее" в Приамурье 2021 году стало на 3 тыс. больше

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек в Амурской области в 2021 году стали участниками проекта "Билет в будущее", направленного на профориентацию школьников. Это на 3 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования региона.

"Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Проект дает детям возможность получить максимум информации о разных профессиях, понять, к каким из них есть интерес и предрасположенность, попробовать себя в разных направлениях на практических мероприятиях, пообщаться с представителями разных профессиональных компетенций и в дальнейшем сделать выбор осознанно. В прошлом году он охватил рекордное за три года количество школьников - более 12 тысяч. В этом году рекорд побит - 15 тыс. человек", - цитирует пресс-служба слова министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой.

Самым эффективным способом определения школьниками профессии стали профессиональные пробы по 31 направлению, в них приняли участие около 1,3 тыс. школьников из Благовещенска, Свободного, Белогорска, Завитой, Зеи, Шимановска, Константиновки, Екатеринославки, Пояркова. В выборе профессии им помогали более ста педагогов-навигаторов, которые прошли специальное обучение.

Нацпроект "Образование" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Общий бюджет национального проекта по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.