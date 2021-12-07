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Задержание Саакашвили в Грузии
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Минюст Грузии оштрафовали на $810 за публикацию кадров с Саакашвили в тюрьме

ТБИЛИСИ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии нарушило закон "О защите персональных данных", опубликовав кадры, на которых показаны прием пищи экс-президентом Михаилом Саакашвили в тюрьме города Рустави, а также его доставка в тюремную больницу. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Службы государственного инспектора Грузии.

"Служба государственного инспектора завершила изучение законности добычи и распространения персональных данных Михаила Саакашвили Министерством юстиции Грузии и Специальной пенитенциарной службой. По решению госинспектора министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности по нескольким эпизодам правонарушения", - сказано в сообщении. Уточняется, что размер штрафа составляет 2,5 тыс. лари (около $810).

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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