Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме во время снегопада

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме работы в период сильного снегопада. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сильнейший за 70 лет снегопад в московском регионе. С одной стороны, на улице очень красиво, с другой - это настоящий вызов для коммунальщиков и наших жителей. Синоптики говорят, что снег будет идти весь день. Наши дорожные службы работают в усиленном режиме", - написал губернатор в "Instagram".

Он также обратился к жителям региона с просьбой быть аккуратнее на дорогах, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Как рассказали Министерстве транспорта Подмосковья, на уборку выведено около 3 тыс. рабочих и свыше 2 тыс. единиц спецтехники. "На дорогах продолжается непрерывный цикл обработки противогололедными материалами и очистка проезжей части. С сегодняшнего утра обработано более 17 тыс. км дорог. Основная задача дорожных служб в снегопад - обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта", - привели в сообщении слова министра транспорта региона Алексея Гержика.

В материале отмечается, что в течение дня в Подмосковье может выпасть до четверти месячной нормы осадков, на дорогах возможна гололедица.