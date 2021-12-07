В Думе считают, что 2022 год станет поворотным в отношениях с иностранными IT-компаниями

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следующий год может стать поворотным в отношениях России и иностранных IT-платформ. Об этом сообщил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в ходе круглого стола "Приземление IT-компаний".

"Закон о "приземлении" иностранных платформ, как его неофициально называют, он как раз про диалог <...> Мы хотели бы, чтобы с помощью нашего закона этот диалог стал институализированным и стабилизованным, стал системным, при этом понятным и прозрачным, потому что мы не требуем от наших коллег ничего сверхъестественного. Мы рассчитываем в этой связи, что 2022 год станет поворотным в отношениях прежде всего с крупными иностранными платформами", - отметил он.

По мнению Горелкина, иностранные платформы заинтересованы в стабильно растущем российском рекламном рынке. "Может, в общей доле российский рынок не кажется им очень большим, но он для них важный. И те переговоры, которые идут с gr-директорами, с которыми мне довелось пообщаться в течение года, показывают, что он им интересен, они не собираются уходить с рынка, они хотят оставаться, они хотят зарабатывать здесь деньги", - добавил депутат.

Он также выразил уверенность, что большая часть из 13 компаний, которые Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона "о приземлении", исполнят условия до сентября 2022 года. "Они достаточно удобные, понятные и прозрачные. Плюсы от приземления есть не только для нас, но и для них выгода здесь очевидна. Это возможность применения льготных режимов для российских филиалов иностранных компаний, вполне возможен и доступ к обезличенным персональным данным, это решение прорабатывается. Они получат простую и понятную коммуникацию с регулятором, сегодня эта коммуникация происходит импровизированно", - сказал Горелкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя

В конце ноября Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона "о приземлении" 13 компаний: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.