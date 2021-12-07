Нарышкин предложил предоставить педагогам право бесплатно посещать музеи на уроках истории

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин выступил за расширение практики школьных уроков истории на музейных площадках и предложил предоставить педагогам право бесплатно посещать музеи при сопровождении учеников.

"Предложил бы членам оргкомитета подумать над новыми внеурочными формами патриотического воспитания молодежи, такими как, например, конкурс школьных музеев. Именно в музеях, где хранятся подлинные экспонаты, молодой человек включается напрямую, лицом к лицу. Поэтому считаю правильным постепенно расширять практику проведения школьных уроков истории на музейных площадках. Соответствующие предложения уже внесены по линии Российского исторического общества, одно из них касается предоставления педагогам права бесплатного посещения музеев при сопровождении ими своих классов", - сказал он во вторник на заседании оргкомитета "Единой России" "Наша Победа".

Кроме того, Нарышкин предложил установить особый порядок экспертизы ценности архивных документов и хранить вечно не имеющие дубликатов экземпляры.

"В действующем законодательстве содержится норма, согласно которой документы по личному составу должны храниться на протяжении 75 лет, после чего подлежат так называемой экспертизе ценностей. Это означает, что срок обязательного хранения документов периода Великой Отечественной войны уже истек. На практике речи о массовом уничтожении, конечно же, не идет. Но предлагаю установить особый порядок экспертизы ценности, чтобы хранить вечно те из них, у которых нет дубликатов", - добавил председатель РИО.