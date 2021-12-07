В Подмосковье за год выявили 1 949 наркопреступлений, совершенных при помощи IT-технологий

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 2 тыс. преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков при помощи IT-технологий, выявили в Подмосковье в текущем году. Об этом журналистам сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

"В 2021 году зарегистрировано 1 949 преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, которые совершались с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Выявлено 159 интернет-ресурсов, осуществляющих пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ, 99 из которых заблокированы Роскомнадзором, подготовлено четыре решения о прекращении оказания услуг связи", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По словам Адамяна, общее количество административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков (НОН) увеличилось на 23,3%. "Анализ административной практики показал, что 87,5% правонарушений от всех, выявленных в сфере НОН, приходится на правонарушения, связанные с потреблением наркотиков. Вместе с тем пресечено восемь административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров"), из них пять - по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, выразившиеся в пропаганде наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - добавил.