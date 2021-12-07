ВОЗ призвала власти стран, вводящих обязательную вакцинацию, к диалогу с обществом

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти европейских государств не должны вводить обязательную вакцинацию против COVID-19 и обязательные меры, связанные с прививками, не обратившись сначала к населению своих стран. Об этом на брифинге во вторник заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мой призыв: не требовать обязательной вакцинации [против COVID-19] и обязательных мер, не обратившись сначала к обществу. Обязательность в отношении вакцинации - это крайняя мера, которая применима лишь тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинацией, - отметил он. - Но эффективность обязательных мер очень зависит от контекста. Необходимо учитывать влияние, которое обязательная вакцинация может оказать на общественное доверие, а также на распространение вакцинации: то, что приемлемо в одном обществе и сообществе, может быть неэффективным и неприемлемым в другом".

Клюге подчеркнул, что обязательные меры ни при каких условиях не должны способствовать увеличению социального неравенства в доступе к медицинским и социальным услугам. Он также напомнил о необходимости заботиться о психическом здоровье людей и предупреждении домашнего насилия при введении рестриктивных мер.

"Любая мера, которая может ограничить право или передвижение человека, например запреты или предписания, также должна обеспечивать заботу о психическом здоровье и благополучии, наличие средств предотвращения или раннего выявления и противодействия домашнему насилию", - пояснил директор регионального бюро.