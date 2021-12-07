Суды в России почти не рассматривают дела по большинству экологических статей УК

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские суды практически не рассматривают дела по значительной части "экологических" статей УК, несмотря на неблагоприятное положение в этой сфере. Об этом во вторник на семинаре в Верховном суде РФ сообщил судья Олег Зателепин.

"По 16 статьям глав Уголовного кодекса об экологических преступлениях не осуждаются вообще в течение последних пяти лет либо осуждаются единицы, например, за загрязнение окружающей среды, загрязнение вод, порчу земли. Однако такие показатели еще не свидетельствуют о том, что в этих и других областях экологии мы достигли каких-то прорывов", - сказал Зателепин.

Он отметил, что доля дел об экологических преступлениях в общей структуре уголовных дел, поступающих в суды, составляет всего 1%. В 2020 году за эти преступление осуждено более 5 тыс. лиц. При этом по данной категории наблюдается тенденция на снижение их числа, например, по сравнению с 2019 годом - это более 14%, а за последние пять лет - 41%.

"Несмотря на большой объем главы об экологических преступлениях, по этой главе осуждаются, в основном, по двум статьям. Это статья 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений) - примерно половина от всех осужденных за экологические преступления, и статья 256 УК (незаконная добыча водных биологических ресурсов) - около 40%", - отметил докладчик.

При таких данных статистики общее экологическое состояние России остается неблагоприятным. Согласно данным Стратегии экологической безопасности на период до 2025 года, состояние окружающей среды на территории России, где сосредоточены большая часть населения страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам.