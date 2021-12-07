Эксперт: омикрон-штамм вызывает у большинства заразившихся легкие симптомы болезни

Она занималась лечением 70 пациентов с новым вариантом коронавируса. По словам Кутзе, за последние две недели у большинства инфицированных наблюдались легкие симптомы болезни, такие как головная боль, ломота в теле, боль в горле. Она отметила, что эти симптомы отличаются от тех, которые вызывает штамм "дельта".

"С омикрон-штаммом все по-другому. На данном этапе нет потери запаха и вкуса, а также нет необходимости в [дополнительном] кислороде. Мы не знаем, что может произойти по ходу увеличения числа случаев заболевания", - сказала эксперт. По ее словам, более серьезные симптомы наблюдались у тех, кто не был ранее вакцинирован. "У непривитых людей наблюдалась сильная усталость и другие симптомы", - отметила Кутзе.

В понедельник Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил о 6 381 новом случае заражения коронавирусом (в два раза меньше, чем днем ранее). Как заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла, в большинстве случаев речь идет об инфицировании новым штаммом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами на юге Африки. К настоящему времени омикрон-штамм выявлен более чем в 40 странах, в том числе в России.