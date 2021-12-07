В Ленобласти не будут вводить дополнительные ограничения перед Новым годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Новые ограничительные меры не планируется вводить в Ленинградской области в преддверии Нового года. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы не предполагаем до Нового года или в Новый год вводить какие-то новые ограничения. Наоборот, по ряду ограничений мы нашли компромиссные решения. Хочу сказать, у нас очень активно бизнес - и малый бизнес, и средний бизнес, оформляет ковидные паспорта, нам кажется, что это такое правильное направление движения", - сказал он.

Губернатор отметил, что среди компромиссных решений - возможность для родителей принять участие в новогодних утренниках детей в детских садах, школах, домах культуры. Для этого родителям необходимо иметь QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Ограничения в Ленобласти

По постановлению правительства Ленинградской области, регламентирующему ограничения для нераспространения новой коронавирусной инфекции, со 2 декабря разрешено возобновить работу ночных клубов, дискотек и концертных организаций, но строго до 23:00 и при наличии у посетителей QR-кода или ПЦР-теста. Кафе и рестораны, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, стоматологические клиники, бани и бассейны, а также кинотеатры, оформившие паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 (для этого 95% сотрудников должны иметь документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последних шести месяцев), могут работать без требования у посетителей антиковидных документов. Остальные обязаны спрашивать у посетителей QR-коды или трехдневные отрицательные ПЦР-тесты.

Гостиницы и другие средства размещения могут принимать постояльцев только с антиковидными документами.

В Ленинградской области разрешается проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями. Обязательное условие - наличие у всех участников антиковидных документов. Мероприятия численностью свыше 50 человек требуют согласования с Роспотребнадзором, причем в красной зоне количество участников мероприятий не может превышать 300 человек, а в зеленой можно собрать до 1 тыс. человек.

В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.