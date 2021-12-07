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Пандемия COVID-19
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Попова призвала возвращающихся в Россию повторно сдавать тесты на ковид

Прибывающие в Россию редко сдают положительные тесты на ковид в первый день, обычно результат появляется на вторые-четвертые сутки, рассказала глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирус у россиян, возвращающихся из-за границы, практически не бывают положительными в первые сутки сдачи, поэтому необходимо проходить повторное тестирование по возвращении в РФ, несмотря на наличие отрицательного результата. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых и далее суток появляется 2, 6, 8 человек, которые прибавляются к общему числу госпитализированных на сегодняшний день или с положительным тестом, или с симптомами ОРВИ. <...> Я хочу обратиться сегодня ко всем путешественникам, возвращающимся в РФ: даже если первые тесты, которые вы сдаете, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест еще раз", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова добавила, что существуют риски дальнейшего распространения штамма в России, поскольку штамм может быть привезен из любой страны.

Прибывающие в Россию редко сдают положительные тесты на ковид в первый день, обычно результат появляется на вторые-четвертые сутки, рассказала Попова.

По ее словам, штамм "омикрон" может быть завезен в РФ из 50 стран мира.

"Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый [штамм] коронавируса", - сказала она. По словам Поповой, в настоящее время все силы Роспотребнадзора направлены на контроль данной ситуации.

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