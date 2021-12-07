Артамонов сообщил, что коллективный иммунитет от COVID-19 в Липецкой области достиг 80%

ТАСС, 7 декабря. Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции составил 80% в Липецкой области. Об этом сказал в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 губернатор региона Игорь Артамонов.

"Позитивный перелом был достигнут, во-первых, благодаря вакцинации населения. Субъект достиг уровня коллективного иммунитета в 80%", - сказал он.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, на 7 декабря в регионе вакцинировано 661 403 человека, в том числе двукратно - 610 383, уровень коллективного иммунитета с учетом переболевших ковидом составляет 80%. План по вакцинации взрослого населения составляет 80%, или 730 тыс. человек. Артамонов добавил, что за последние три недели темп заболеваемости снизился на 20%, вдвое снизилась численность больных, нуждающихся в госпитализации, поэтому в 1,8 раза сократили коечный фонд в ковидных госпиталях.

По словам губернатора, в последнюю неделю в регионе снизились темпы вакцинации среди молодежи, поэтому глава региона предложил собрать представителей вузов и техникумов для дополнительной организационной работы по прививкам от ковида. По его словам, для стимуляции медработников для проведения вакцинации в регионе выплачено около 100 млн рублей, для повышения эффективности работы персонала скорой медицинской помощи из бюджета региона направлено на ежемесячные выплаты в общем 92 млн рублей. Также из областного бюджета было выделено около 500 млн рублей на закупку дорогостоящих медикаментов, кислорода, кислородных концентраторов и другой техники.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 77 177 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 717 человек, 2 512 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов. В регионе введена обязательная вакцинация представителей отдельных профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других.