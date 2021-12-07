Власти Оренбуржья запретили хороводы вокруг новогодней елки на детских праздниках

ОРЕНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, определив некоторые правила проведения праздничных мероприятий. В частности, на массовых детских елках запретят водить хороводы, сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"Разрешены только мероприятия, связанные с нахождением детей в зале, можно смотреть спектакли, но запрещены хороводы вокруг елок. Все это для того, чтобы максимально разобщить детей, чтобы они на определенной социальной дистанции находились в зале. Так или иначе, елки мы будем проводить", - сказала она, объясняя правила проведения новогодних праздников в театрах, домах культуры и на прочих общественных площадках.

Савинова уточнила, что действие указа губернатора продлено до 10 января. В документе, по ее словам, также уточняются правила проведения праздников в образовательных организациях: только в группах и классах, где дети занимаются постоянно. Такие меры, как уточнила вице-губернатор, приняты на фоне роста числа заболеваний ОРВИ и гриппом в регионе и снижения новых случаев коронавирусной инфекции.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 103 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 283 - за прошедшие сутки. Число ежедневно выявляемых случаев продолжает снижаться после пика в октябре, когда регистрировали свыше 400 случаев в сутки. С начала пандемии выздоровели 87 254 человека, умерли 3 237 пациентов. В стационарах находятся 909 человек с диагнозом COVID-19, сообщает минздрав Оренбуржья.