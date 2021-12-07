В Кабардино-Балкарии отреставрировали монумент "Никто не забыт - ничто не забыто"

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. Памятник-монумент "Никто не забыт - ничто не забыто" в городе Прохладный Кабардино-Балкарии (КБР) отреставрировали на средства федеральной целевой программы Минобороны РФ "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы", сообщили во вторник в пресс-службе муниципалитета.

"В сквере Памяти филиала парка "Патриот" городского округа Прохладный в рамках реализации целевой программы "Увековечение памяти погибших при защитите Отечества на 2019-2024 годы" были выполнены работы по ремонту памятника-монумента "Никто не забыт - ничто не забыто". Этот монумент относится к объектам культурного наследия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы выполнены согласно плану контракта: заменили тротуарную плитку, гранитные плиты на постаменте и пьедестале, отремонтировали и покрасили стелу. "Все выявленные недостатки в ходе восстановительных и ремонтных работ будут устранены в течение декабря 2021 года. На ремонтные работы была выделена субсидия на восстановление воинских захоронений, согласно муниципальному контакту, гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в КБР в 2021 году планируется отремонтировать 24 памятника, посвященных героям Великой Отечественной войны, в рамках реализации федеральной целевой программы Минобороны РФ "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". В прошлом году по линии Минобороны восстановили два памятника героям войны в городе Прохладном и в селении Кременчук-Константиновское Баксанского района. Подобных памятников в Кабардино-Балкарии более 200.