ГД приняла в I чтении законопроект о ведении ФАДН реестра национально-культурных автономий

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) полномочием по ведению реестра национально-культурных автономий.

Как отмечали авторы инициативы, законопроект разработан с целью восполнить пробелы правового регулирования, которые связаны с формированием структуры национально-культурных автономий. Так, предполагается, что ФАДН будет вести реестр национально-культурных автономий. Правительство при этом определит порядок ведения реестра, состав включаемых в него сведений. Законопроект также устанавливает, что реестр должен быть открыт для всеобщего ознакомления и размещен в интернете.

Документ также позволяет создавать при ФАДН консультативный совет по делам национально-культурных автономий, действующий на общественных началах и состоящий из представителей федеральных национально-культурных автономий.

Как отметил глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, новые нормы "привлекут больше внимания общества к деятельности национально-культурных автономий". "Эта форма некоммерческих организаций создается с культурно-просветительными целями - сохранение языка, культуры, самобытных традиций народов страны. Следует ожидать, что с введением реестра национально-культурных автономий исчезнут те из них, которые существуют только на бумаге и, возможно, пользуются преференциями данного типа общественных организаций", - отметил Семигин в беседе с ТАСС.

Так, по его словам, в стране зарегистрировано 1 230 автономий федерального, регионального и местного уровней. "В этом разнообразии не всегда достаточно порядка и прозрачности. Именно поэтому возникло предложение передать функции учета этих организаций от Министерства юстиции Российской Федерации к Федеральному агентству по делам национальностей", - сказал Семигин. Он считает, что новая схема взаимодействия национально-культурных автономий с ФАДН "позволит активнее привлекать организации к целому комплексу мероприятий национальной политики, в том числе в регионах".