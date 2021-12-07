В Астраханской области наблюдаются стабилизация эпидситуации и высокие темпы вакцинации

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Стабилизация эпидситуации и увеличение охвата вакцинацией населения в Астраханской области способствовали сокращению ковидного коечного фонда почти в два раза за последний месяц, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным на начало ноября, в регионе функционировали более 2 тыс. коек в 10 ковидных госпиталях.

"Сознательная позиция астраханцев по поводу вакцинации и соблюдение правил безопасности дают стабилизацию эпидситуации. Задействованный ковидный коечный фонд сокращается, чтобы вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. С начала ноября 915 ковидных коек перепрофилировали для оказания плановой стационарной помощи. Сегодня для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией развернуто 1170 коек, из которых занято 939 коек, свободным остается 19,74% коечного фонда", - рассказали в пресс-службе.

План по вакцинации населения от ковида в Астраханской области выполнен на 70%, первый этап иммунизации прошли более 430 тыс. астраханцев, завершили вакцинацию свыше 350 тыс. человек.

В Астраханской области действуют ограничения - с 13 ноября по 12 декабря посещение торговых и торгово-развлекательных центров возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании.

По данным на 7 декабря за минувшие сутки в регионе зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 75 949 случаев заболевания COVID-19. За период прививочной кампании в регион поступило 461 950 доз вакцины "Гам-ковид-вак", 75 380 доз "Спутник Лайт", 20 380 доз вакцины "Эпиваккорона" и 4 730 доз вакцины "Ковивак".