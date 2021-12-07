Авторский метод тушения природных пожаров астраханского заповедника отметили грантом

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Авторский метод тушения природных пожаров, разработанный сотрудниками Астраханского биосферного заповедника, отмечен грантом в конкурсе среди особо охраняемых природных территорий "Сохраняя лес, сохраняем климат". Об этом сообщила во вторник пресс-служба заповедника.

Ранее сообщалось, что в дельте Волги Астраханской области участились ситуации с возникновением природных пожаров из-за обмеления Каспийского моря. По данным дистанционного мониторинга, на территории региона в 2021 году в весенне-зимний период было зафиксировано более 1200 природных возгораний, около 100 них произошли в непосредственной близости от границ Астраханского заповедника на сопредельной территории.

"Астраханский заповедник одержал победу с проектом "Остановим пожары в дельте вместе!" в грантовом конкурсе "Сохраняя лес, сохраняем климат". Сотрудниками Астраханского заповедника, разработан "авторский" водный противопожарный комплекс, состоящий из моторной лодки, оснащенной установкой высокого давления (мощной мотопомпой) с лафетным стволом, при этом забор воды происходит непосредственно из водоема. В рамках проекта планируется укомплектовать еще один подобный водный комплекс, который уже весной 2022 года пополнит заповедный арсенал средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка авторского метода была необходима, в связи с тем, что тушение пожаров на сопредельной территории и в границах заповедника в дельте Волги значительно затруднено в связи с отсутствием подъездных путей по суше и наличием сложной сети водных протоков и ериков. Кроме того, многолетние заросли тростника, высота которых достигает нескольких метров, способствуют стремительному распространению огня в котором могут погибнуть сотни зверей и птиц, многие из них занесены в Красную Книгу РФ. Так, например, орланы-белохвосты не покидают гнездо с кладкой, даже если дерево уже охвачено огнем, рассказали в пресс-службе.

Планируется также, что на средства гранта будут проведены систематические работы по противопожарному обустройству территории Дамчикского участка заповедника с обустройством противопожарных дорог, разрывов и минерализованных полос.

Астраханский заповедник был организован в 1919 году для сохранения водоплавающих и околоводных птиц, варварское истребление которых в начале ХХ века привело практически к полному исчезновению некоторых видов птиц. В настоящее время астраханский заповедник занимает площадь 67,92 тыс. га и состоит из трех далеко стоящих друг от друга участков, расположенных на территории Астраханской области: Дамчикский - в западной части низовьев дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной.