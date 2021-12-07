Новую модель пассажирских перевозок внедрят в Тамбовской области в 2022 году

ТАМБОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Новую модель пассажирских перевозок, в основе которой будет качественная и безопасная работа общественного транспорта, его обновление и единый фирменный стиль, внедрят в Тамбовской области в 2022 году. Об этом сообщил во вторник врио главы региона Максим Егоров.

По данным администрации региона, сейчас в Тамбовской области регулируемые тарифы действуют по 229 маршрутам, которые из-за низкого пассажиропотока являются низкодоходными или убыточными. Несмотря на это, они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские, учебные заведения. В связи с чем поддерживаются из бюджета области за счет субсидий и субвенций на оплату контрактов с перевозчиками, в текущем году на эти цели выделено 53 млн рублей. При этом в данный момент в регионе приостановлены все ранее действовавшие программы по софинансированию расходов перевозчиков на обновление подвижного состава.

"Надо искать и находить именно таких перевозчиков, которые безусловно выполнят жесткие требования безопасности и готовы обновлять свой автопарк. Позиция экологически чистого региона диктует и определенные требования к транспорту. Прежде всего, я имею в виду переход на использование газомоторного топлива. Необходимо также перестроиться на единый фирменный стиль общественного транспорта", - сказал Егоров на совещании по организации муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

В ходе совещания Егоров отметил, что востребованные сельские автобусные маршруты нужно сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы. Переход на нее начнется уже в 2022 году.