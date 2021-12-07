Комитет ГД одобрил законопроект о праве регионов вводить требования к содержанию животных

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды на заседании во вторник рекомендовал депутатам проголосовать за принятие законопроекта о наделении регионов РФ правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. При этом члены комитета настаивают на доработке инициативы ко второму чтению.

Речь идет об инициативе, которую внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым. Документ предлагает наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных - помимо тех, что прописаны в законе "Об ответственном обращении с животными".

Как отмечали авторы инициативы, закон устанавливает только общие требования к содержанию домашних животных, а у субъектов РФ нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами. Так, регионы могли устанавливать правила выгула и содержания, вводить предельное количество домашних животных, запрещать содержание животных в общих помещениях многоквартирных жилых домов, а также устанавливать требования к длине поводка и запрет на выгул животных для лиц в состоянии опьянения и лиц до 14 лет.

"Мы поддерживаем этот законопроект, комитет поддерживает, будем рекомендовать [принять] его в первом чтении, но ко второму чтению предстоит большая работа с точки зрения того, чтобы исключить злоупотребление теми полномочиями, которые предлагается регионам передать", - отметил в ходе заседания первый замглавы комитета Владимир Бурматов.

По его словам, законопроект, в частности, может затрагивать вопрос о количестве животных, которое разрешено содержать в квартирах, но это "не вопрос этого законопроекта, а вопрос Минсельхоза". "Правил содержания животных как не было, так и нет, а это тема, которую Минсельхоз должен был принять давным-давно", - указал Бурматов.