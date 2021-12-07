Курганские власти направят 40 млн рублей на дополнительные выплаты детям с инвалидностью

ТАСС, 7 декабря. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил осуществить дополнительные единоразовые выплаты семьям с детьми с инвалидностью к Новому году - правительство направит на эти цели 40 млн рублей.

"Поручил правительству направить 40 млн рублей на осуществление разовых выплат <…> семьям, [имеющим детей с инвалидностью], до Нового года", - написал Шумков на своей странице в Instagram во вторник, добавив, что таких семей в регионе 4 тыс.

Кроме того, Шумков поручил проработать вопрос возможности создания единого центра для работы с детьми с аутизмом на базе строящейся детской поликлиники или ее отделений либо координации такой работы в уже имеющихся реабилитационных центрах и медицинских учреждениях. "Надо помочь коллегам понять, как можно улучшить качество этой работы. Просьба родителям таких деток дать обратную связь в областное управление социальной защиты", - отметил он.