Володин считает необходимым изучить комментарии под его постом о QR-кодах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что комментарии, оставленные под его постом в Telegram-канале о законопроектах об использовании QR-кодов, нужно изучить, это обратная связь с гражданами.

"Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь", - сказал председатель палаты.

По словам политика, законопроекты требуют обсуждения. "Надо работать с правительством, с экспертами. Мы ждем отзывы из регионов. В целом задача Госдумы - работать с обществом", - резюмировал спикер.

Володин 24 ноября в своем телеграм-канале сообщил, что по внесенным правительством законопроектам о QR-кодах в адрес Госдумы, депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений, еще большее количество комментариев можно найти в социальных сетях. По его словам, важно "выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан". На данный момент пост набрал более 728 тыс. комментариев, более одного миллиона просмотров, а число подписчиков канала уже составляет более 157 тыс.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.