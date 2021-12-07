Курские власти утвердили порядок получения медотвода от прививки для выдачи QR-кода

КУРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области утвердили порядок получения медотвода от прививки против ковида на срок от двух недель до одного года для последующей выдачи QR-кода, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"В Курской области определен порядок получения медотвода от вакцинации против коронавируса. Решение о выдаче справки принимается иммунологической комиссией лечебного учреждения. Временные [медотводы] выдаются на срок от двух недель до трех месяцев, постоянные - на срок от шести месяцев до одного года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, жителям региона, которые получили справки о медотводах старого образца, необходимо будет их переоформить. При наличии медотвода жители Курской области смогут обратиться в офисы МФЦ для получения QR-кода. В настоящее время система QR-кодов работает в области при посещении торговых центров, заведений общепита, культурных учреждений.

С начала пандемии в Курской области выявлен 78 401 случай заражения коронавирусом, 1 862 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 600 тыс. человек, завершили вакцинацию около 550 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по иммунизации населения от коронавируса.