Пробки в Нижнем Новгороде вечером 7 декабря достигли 10 баллов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Загруженность дорог Нижнего Новгорода во вторник вечером достигла 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". В городе идет сильный снег с порывами ветра, передает корреспондент ТАСС.

Так, по данным сервиса, движение затруднено практически на всех центральных улицах - на улице Максима Горького, Ильинской, Белинского, Варварской, Похвалинском съезде, Нижневолжской набережной. Движение по Метромосту и Канавинскому мосту также затруднено.

В заречной части города, по данным сервиса, движение затруднено на Московском и Сормовском шоссе, на Советской улице.

Как передает корреспондент ТАСС, днем во вторник в Нижнем Новгороде начался сильный снегопад с ветром, к вечеру вторника снег продолжает идти.

По данным администрации города, во вторник на уборку дорог вышло более 340 единиц дорожной техники и более 750 дорожных рабочих.

О развертывании городков жизнеобеспечения в регионе

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что спасатели развернули два городка жизнеобеспечения на трассах около городов Кстово и Бор из-за резко ухудшившихся погодных условий.

Первый развернули силами специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по области в Кстовском районе на 452-м км трассы М-7 "Волга" у населенного пункта Ветчак. Здесь дежурят 15 человек и шесть единиц техники.

Второй городок организован силами "Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России" в городском округе Бор на 23-м км трассы Р-159. В городке находятся шесть человек и четыре единицы техники.

"В связи с ухудшением погодных условий оба городка будут находиться на местах до 8 декабря. Затем будет приниматься решение либо о продлении срока их нахождения, либо о возвращении в пункты дислокации", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что дорожные службы в четырех регионах Центрального и Приволжского федеральных округов переведены на повышенный режим работы из-за сильного снегопада и снижения видимости на дорогах. В Нижегородской области, в частности, 7 декабря местами по области пройдет сильный снег с усилением южного ветра с порывами до 12-17 м/ с. Такие погодные условия могут сохраниться до утра 8 декабря.