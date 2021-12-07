Число вакансий в сфере туризма и гостеприимства на Северном Кавказе за год выросло вдвое

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число вакансий в сфере туризма и гостеприимства в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за последний месяц составило около 500 и вдвое превысило аналогичные показатели прошлого года. Об этом сообщила ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Только за последний месяц работодатели СКФО разместили около 500 вакансий в сфере туризма и гостеприимства. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал собеседница агентства.

При этом она отметила, что больше всего предложений для поваров и сотрудников кухни, официантов и барменов. Кроме того, много вакансий для управленцев и тех, кто занимается размещением и обслуживанием гостей. Средняя предлагаемая зарплата - 36,7 тыс. рублей. "Что на 1,7 тыс. рублей больше, чем в этот же период прошлого года", - прокомментировала Кабинова.

Ранее сообщалось, что самая высокая предлагаемая зарплата в регионах Северо-Кавказского федерального округа в октябре превысила 50 тыс. руб., средняя зарплата - 39 тыс. руб. При этом самые высокие средние предлагаемые зарплаты зафиксированы в сферах "добыча сырья" - 50,4 тыс. рублей, "высший менеджмент" - 48,2 тыс. рублей и "строительство, недвижимость" - 46,4 тыс. рублей.