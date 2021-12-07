Площадку для строительства ковидного госпиталя начали готовить во Владимире

ТАСС, 7 декабря. Площадку на территории Областной клинической больницы во Владимире начали готовить для возведения инфекционного госпиталя. В нем может быть развернуто более 400 мест для пациентов с ковидом. Строительство планируется завершить в течение года, сообщил во вторник во время прямой линии с жителями врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Строительство ковидного госпиталя во Владимирской области для увеличения числа профильных коек стало одной из первых инициатив Авдеева на посту врио губернатора региона. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в область поддержал инициативу, заверив, что на реализацию проекта будут выделены федеральные средства. Специально созданная рабочая группа изучила три возможных площадки под строительство, сделав выбор в пользу территории Областной клинической больницы.

"На территории Областной клинической больницы мы уже приступили к подготовке площадки для строительства инфекционного госпиталя, в котором будет более 230 мест для того, чтобы размещать больных, в том числе с коронавирусной инфекцией, но который в экстренных ситуациях можно будет развернуть на 400 и даже больше коек. <...> Примерно за год мы хотим его построить", - сказал Авдеев.

По его словам, создание госпиталя позволит снизить нагрузку на больницы региона, где из-за необходимости лечения пациентов с ковидом был сокращен объем плановой помощи населению. "Чтобы справиться наплывом пациентов с ковидом, особенно в тяжелой форме, нам пришлось осенью изъять около 500 коек в разных учреждениях здравоохранения. 500 коек - это как раз 500 мест, на которых люди могли бы получать плановую медицинскую помощь", - подчеркнул Авдеев.

Ситуация с ковидом во Владимирской области, по оценке врио губернатора, "крайне тяжелая", что связано с низким темпом вакцинации и высокой смертностью среди заразившихся. "Ситуация крайне тяжелая, к сожалению, похвастаться нечем. По уровню вакцинации Владимирская область находится, к сожалению, на последнем месте в Центральном федеральном округе среди 18 регионов, и коллективный иммунитет у нас находится на уровне примерно 40%. <...> У нас, к сожалению, также самый низкий показатель по вакцинации и один из самых высоких по смертности. И люди умирают даже не в больницах, а дома, думая, что болезнь пройдет мимо", - отметил он, добавив, что в регионе будут предприняты все меры, чтобы вакцинировать большинство жителей.

Во Владимирской области с начала пандемии, по данным оперштаба на 7 декабря, вывялено 74 619 случаев заражения коронавирусом, в том числе 306 - за последние сутки. 56 733 пациента выздоровели, отмечено 2 728 летальных случаев. В медорганизациях региона действует 1 990 коек для пациентов с ковидом, 69% из них заняты.