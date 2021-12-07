Число случаев COVID-19 среди беременных в Саратовской области снизилось в два-три раза

ТАСС, 7 декабря. Количество случаев заражения коронавирусом среди беременных в Саратовской области снизилось в два-три раза в ноябре по сравнению с сентябрем и октябрем. Такой динамики удалось добиться за счет вакцинации, сообщила заместитель министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"За октябрь-ноябрь отмечена положительная динамика. Если на начало октября было вакцинировано 26 беременных в сроки 22 недели и более, [то] на 6 декабря привито 363 беременных. В результате среди беременных и родильниц снизилось число заболевших и госпитализированных. Если в сентябре-октябре количество новых случаев COVID-19 у беременных и родильниц регистрировалось на уровне от 20 до 30 случаев в сутки, то с середины ноября в среднем регистрируется 10 случаев", - рассказала Выкова.

Сейчас в стационарах лечатся от коронавируса 29 пациенток акушерско-гинекологического профиля. В октябре находилось до 70 человек, отметила замминистра здравоохранения Саратовской области. В течение месяца со 100 до 40 человек также снизилось число детей, нуждающихся в стационарной помощи.

Выкова рассказала, что для профилактики материнских потерь была усилена работа по вакцинации беременных и женщин репродуктивного возраста. Так, с врачами провели дополнительные семинарские занятия по внедрению в клиническую практику актуальной версии методических рекомендаций Минздрава России. "Отдельное внимание обращено на отсутствие противопоказаний к применению вакцины "Спутник V" во время беременности и необходимости индивидуальных бесед с пациентками. Кроме того, наглядная информация по данной тематике размещена на информационных стендах поликлиник и официальных сайтах медицинских организаций", - рассказала замминистра здравоохранения области.

По данным оперативного штаба Саратовской области, за прошедшие сутки зафиксировано 511 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено более 124,1 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 107,3 тыс. пациентов, 598 человек умерли. Региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало снижение заболеваемости COVID-19 на 9,2% за прошедшую неделю. При этом в области отмечается рост заболеваемости ОРВИ.