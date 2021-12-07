В Адыгее наградили премиями наставников победителей конкурса "Большая перемена"

МАЙКОП, 7 декабря. /ТАСС/. Все наставники победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" из Адыгеи получили премии в размере 100 и 150 тыс. рублей. В этом году в конкурсе победили шесть человек от республики, сообщил журналистам во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Хочу отдельно поздравить наставников и поблагодарить за большой и важный труд. Спасибо за профессионализм, за то, что помогаете ребятам поверить в себя, найти свой путь в жизни. Все наставники победителей отмечены премиями в размере 100 и 150 тыс. рублей", - пояснил Кумпилов.

Победителями "Большой перемены" из Адыгеи стали ученица средней школы №10 Алиса Зорина, ученица лицея №34 Дарья Беляева, а также ученик средней школы №3 Никита Чечулин. В этом году впервые со школьниками в конкурсе приняли участие и студенты средних профессиональных образовательных учреждений. Среди них победу одержали студентки Адыгейского педколледжа им. Х. Андрухаева Мария Бондаренко и Анастасия Метелева, а также студентка Политехнического колледжа МГТУ Снежана Селиванова.

"Большая перемена" - не просто конкурс, а настоящее пространство для развития. Это крупная образовательная платформа, которая дает возможность всем ребятам нашей страны проявить себя, попробовать свои силы в востребованных сегодня областях, определиться со своей будущей профессией", - добавил Кумпилов, обращаясь к победителям конкурса.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.