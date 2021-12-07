Владельцы каналов и групп в Telegram смогут запретить скриншоты и пересылку сообщений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Владельцы каналов и групп в Telegram теперь смогут запретить пользователям пересылать сообщения, делать скриншоты, а также сохранять фото и видео, опубликованные в каналах, сообщается на сайте мессенджера.

"В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения. Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана", - отмечают в Telegram.

Кроме того, пользователи мессенджера смогут полностью удалить свои сообщения за определенный период времени для всех участников беседы.

Обновления коснулись и раздела управления подключенными устройствами. Теперь пользователи могут моментально заходить в Telegram на компьютере или через браузер и выбирать, через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на старых устройствах, а также разрешать принимать звонки и новые секретные чаты на отдельных устройствах.

Также появилась возможность распознавания англоязычного текста на картинке, который можно выделить и использовать для сообщений.