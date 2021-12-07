Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Мордовии увеличился до 22%

ТАСС, 7 декабря. Власти Мордовии увеличили свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией до 22%, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Олег Маркин.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в республике наметилась стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"22% [составляет свободный коечный фонд]", - сказал Маркин.

По данным правительства республики, на стационарном лечении в настоящее время находится 1 161 человек, еще 3 932 человека лечатся дома.

С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. QR-коды требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с QR-кодами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.