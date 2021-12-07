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Пользователи в США отмечают сбои в работе Facebook

Сообщается также о проблемах в работе Disney+

ТАСС, 7 декабря. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются во вторник в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 68% пользователей Facebook, сообщивших о неполадках, указывают на сбои в работе сайта, 18% фиксируют проблемы при просмотре ленты новостей, еще 14% жалуются на работу приложения.

Сообщается также о сбоях функционирования стримингового сервиса Disney+.

Помимо этого, пользователи ряда стран продолжают сообщать о проблемах в работе сервисов корпорации Amazon. Данные портала Downdetector свидетельствуют о масштабном сбое как в работе интернет-магазина, так и в функционировании Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. В основном о неполадках сервисов Amazon сообщили жители США. Жалобы поступили также из Великобритании и Канады.

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