Ингушетия направит в Сирию новогодние подарки и школьные принадлежности

МАГАС, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии отправят в Сирию гуманитарную помощь в виде 1 тыс. рюкзаков и канцелярских принадлежностей, а также новогодние подарки, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы главы региона.

"Подобные акции Ингушетия проводит не впервые, помимо самой помощи, несмотря на расстояние, они способствуют укреплению дружбы между Россией и Сирийской Арабской Республикой. На этот раз мы планируем отправить детям к Новому году, конечно же, сладкие подарки, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, развивающие игры. Я очень надеюсь, что в праздничные дни эти подарки принесут радость детям, которые сейчас так нуждаются в любви и заботе", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуд-Али Калиматова.

"Подарки отправят 20 декабря по адресатам в девять провинций Сирии с аэродрома Чкаловский спецбортом Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Власти Ингушетии впервые направили гуманитарную помощь в Сирию в 2017 году, за это время было проведено более 10 благотворительных акций, в рамках которых Сирии оказывалась продовольственная помощь.