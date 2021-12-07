В нескольких районах Петербурга открыли пункты временного складирования снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Пункты временного складирования снега открыли в трех районах Санкт-Петербурга, в дальнейшем их число может увеличиться. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"В связи с большим количеством снега, который выпал в Петербурге за минувшую неделю, комитетом по благоустройству совместно с МЧС было принято решение открыть места временного складирования снега в разных районах города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что данная мера позволит сократить время на вывоз снега и обеспечит безопасность движения по проезжей части и тротуарам. Пункты временного складирования решили разместить на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе и на улице Свободы в Красном Селе. Если обильные снегопады продолжатся, то пунктов станет больше. Временное складирование позволит сэкономить время на вывоз снега из отдаленных частей Петербурга, поскольку расположены они ближе, чем пункты ГУП "Водоканал Санкт Петербурга".

В ведомстве добавили, что этой зимой в Петербурге высота выпавших осадков уже превысила 40 см. С городских дорог собрано и вывезено более 318 тыс. кубометров снега, что соответствует примерно 15 тыс. самосвалов.