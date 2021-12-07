Турпоток в Калининградскую область по итогам года составит около 1,9 млн человек

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Калининградскую область по итогам 2021 года составит почти 1,9 млн человек. Регион вошел в десятку самых посещаемых регионов страны, сообщил во вторник заместитель председателя областного правительства Дмитрий Кусков на заседании круглого стола "Калининградская область в мировой восьмерке лучших", посвященном развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе.

"Мы вошли в десятку самых посещаемых направлений [в России], которые были особенно во время коронавируса. Коронавирус дал, так сказать, нам новые возможности в части посещения туристами. В 2021 году мы планируем туристический поток на уровне 1,9 млн человек", - сказал Кусков, отметив, что турпоток в область продолжает расти из года в год.

С учетом востребованности региона в области реализуется несколько новых инвестиционных проектов, связанных с индустрией гостеприимства - это, в частности строительство в 2022 году порядка пяти - шести новых отелей, многие из которых уже проходят процедуры получения разрешения на строительства.

В развитии туристической отрасли значимое место занимает программа вовлечения в экономический оборот объектов культурного наследия, по которой инвестор получает льготные кредиты. "На данный момент у нас одобрено шесть проектов", - сообщил Кусков, уточнив, что два из них находятся в Калининграде, один на балтийском побережье и три на востоке области.

По данным властей, туристическая отрасль формирует около 2% валового регионального продукта в области - это 9 млрд рублей. Доходы растут на 10% в год. Ранее прогнозировалось, что турпоток в регион в этом году достигнет уровня 2019 года - 1,7 млн туристов с возможным ростом до 1,8-2 млн человек.