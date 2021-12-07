Форум, посвященный работе СМИ в цифровую эпоху, пройдет в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Форум средств массовой информации "Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития" пройдет в Дагестане с 9 по 11 декабря, сообщил во вторник ТАСС врио министра информации и печати Республики Дагестан Умаросман Гаджиев.

"С 9 по 11 декабря в Махачкале в историческом парке "Россия - моя история" состоится форум средств массовой информации "Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в первый день форума планируется пресс-конференция главы региона Сергея Меликова.

"Среди гостей мероприятия - руководство ведущих российских информационных агентств - ИТАР-ТАСС, "Интерфакс", федерального издания "Российская газета", секретари Союза журналистов России, представители субъектов СКФО, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народов России", - добавил он.

Как рассказал Гаджиев, основные темы форума - региональная журналистика в условиях цифровизации, поиск новых путей развития СМИ, реализация возможностей новых информационных технологий в практической работе и поддержка творческого потенциала молодежи.

"Одновременно с медиафорумом в стенах исторического парка будет проходить первый фестиваль национальной книги России, организованный совместно с Ассоциацией книгоиздателей России, и традиционная книжная ярмарка "Тарки-Тау",- заключил министр.