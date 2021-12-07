Единственный тюменский хоспис возобновил плановую работу после лечения заболевших COVID-19

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Единственный хоспис в Тюменской области, который временно перепрофилировали для паллиативных больных с ковидом, вернулся к прежнему режиму работы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Хоспис открылся в обычном режиме. <...> Хоспис закрывался временно, так как возникла необходимость перепрофилировать это учреждение для паллиативных больных, у которых выявляется коронавирус", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, ремонт шел с учетом необходимости обновления коммуникаций, проведения косметических работ и для изменений по эпидстандартам. Эпидситуация за месяц проведения ремонта стабилизировалась, но продолжает оставаться напряженной, медорганизация в любой момент способна оперативно сменить профиль.

Единственный в Тюменской области хоспис перепрофилировали для оказания помощи паллиативным больным c коронавирусом в конце октября 2021 года. Помощь паллиативным больным, не инфицированным коронавирусом, оказывали на дому выездные бригады.

За минувшие сутки зарегистрированы 306 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 83 045 случаев, выздоровели 64 742 человека, полный курс вакцинации прошли 819 369. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 60,2%.