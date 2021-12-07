Российско-корейский форум международного сотрудничества пройдет на Сахалине в 2022 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Четвертый Российско-корейский форум международного сотрудничества планируется провести в 2022 году на территории Сахалинской области. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО.

"Четвертый форум запланирован к проведению в 2022 году на территории Сахалинской области", - сказано в сообщении после заседания Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где обсуждались итоги третьего форума.

Уточняется, что во время заседания обсуждалось сотрудничество в сфере водородной энергетики.

"Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время запустить проект по производству водорода на территории Сахалинской области. Российская сторона с учетом географической близости Сахалинской области к Республике Корея видит перспективы по организации экспорта водорода корейским потребителям", - говорится в сообщении.

С российской стороны комиссию возглавляет вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, с корейской - вице-премьер - министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

Форум российско-корейского межрегионального сотрудничества прошел 3-4 ноября в Ульсане. Участие в нем приняли представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.