Коренные жители Канады отложили запланированный визит к Папе Римскому из-за пандемии

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лидеры коренных жителей Канады приняли решение отложить на неопределенный срок визит в Ватикан к Папе Римскому Франциску, который был запланирован на 17-20 декабря, из-за продолжающейся пандемии и появления нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

По данным источников, такое решение было принято на совещании лидеров Ассамблеи коренных народов Канады, во время которого его глава Роуз-Энн Арчибальд заявила, что "здоровье и благополучие делегатов и членов их семей имеет первостепенное значение". CBC добавил, что окончательное решение по отмене визита должно быть принято позже во время встречи представителей Канадской конференции католических епископов с лидерами индейцев. Когда она может состояться, пока информации нет.

Делегаты планировали обсудить с Папой Римским вопрос участия Римско-католической церкви в создании и управлении так называемыми резидентскими школами на территории североамериканской страны. В Ватикан должна была прилететь группа из 25-30 человек, представляющих все основные коренные народы Канады, а также бывших учеников резидентских школ. Их должны были сопровождать несколько канадских епископов Римско-католической церкви.

Коренные народы североамериканской страны уже не первый год требуют от Папы Римского официальных извинений за участие Римско-католической церкви в создании и управлении этими учебными заведениями, в которых многие ученики погибли из-за болезней и плохого обращения. В конце октября сообщалось, что Папа Римский Франциск выразил готовность посетить Канаду с апостольским визитом, "в том числе в контексте давнего пастырского процесса примирения с коренными народами". Точной даты визита не называлось.

В конце мая в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

Школы для индейцев

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью их интеграции в канадское общество.

Из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь. В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.