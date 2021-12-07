Поезд Деда Мороза принял гостей в Ярославле и отправился в Кострому

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга во вторник побывал в Ярославле, волшебник прибыл в город в передвижной резиденции - сказочном поезде, где до вечера принимал гостей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ярославль стал вторым городом России, где побывал новогодний состав. Поезд, оформленный в новогодней стилистике, к перрону доставил паровоз, типичный для 50-х годов прошлого века. На нем в столицу Золотого кольца приехали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи", - говорится в сообщении.

Ожидая прибытия поезда на перроне, дети и взрослые водили хороводы вокруг елки, фотографировались с ростовыми куклами. Дети и родители смогли посетить состав и принять участие в новогоднем квесте. Детские группы по 15 человек выполняли задания и искали подсказки, чтобы встретиться с Дедом Морозом. Зимнему волшебнику участники квеста рассказывали стихотворения и получали подарки.

"Этот проект учит наших детей верить в чудо, дарит им яркие эмоции и новые впечатления", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента туризма Ярославской области Максима Цветкова. Всего за день с Дедом Морозом пообщались более 200 детей. Вечером из Ярославля поезд отправился в Кострому, на родину Снегурочки.

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично-оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.