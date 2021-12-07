Турпоток в Печоро-Илычский заповедник в Коми в 2021 году вырос вдвое

СЫКТЫВКАР, 7 декабря. /ТАСС/. Поток туристов в Печоро-Илычский природный биосферный заповедник в Республике Коми, где расположены популярные у туристов столбы выветривания на плато Маньпупунер, увеличился в этом году вдвое, до 4 240 человек, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"Печоро-Илычский заповедник посетило в этом году в два раза больше туристов, чем в 2020 году - 4 240 человек. Путешествие к Маньпупунер стало более комфортным. На гранты Ростуризма мы установили там три горных модуля - комфортных, безопасных и экологичных. На Вологодской грани [восточной границе заповедника] один из туроператоров завершает строительство кемпинга, в котором одновременно смогут разместиться 12 туристов. Всего в пешей доступности на Маньпупунер есть уже шесть объектов размещения почти на 50 человек", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям, которое размещено на странице республики во "ВКонтакте".

Завершается обустройство экотропы длиной 3 140 м, ведущей от истоков реки Печоры к Маньпупунер. Ее обустраивают волонтеры. В этом году организаторы тропы были отмечены премией Русского географического общества в номинации "Лучший туристический проект", рассказал глава региона.

Кроме того, в национальном парке "Югыд ва", который посетили в этом году более 6,5 тыс. гостей, запустили тур на гору Народную. Для тех, кто хочет путешествовать с комфортом, есть возможность передвигаться на трэколах. В планах - запуск зимних вертолетных туров, на которые уже есть заказы. Однако в нацпарке и заповеднике предстоит еще очень многое сделать для развития инфраструктуры, признал руководитель региона.

Также в этом году в регионе появилась еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения - заказник "Параськины озера" под Ухтой, которая доступна для туристов. Созданы два аудиогида - "Сыктывкарские прогульщики" и "Мистический Сыктывкар". Осенью издан первый в России путеводитель по Коми в рамках федеральной серии "Русский гид - Полиглот".

"В каждом из 20 муниципалитетов можно найти свои туристические маршруты. Это не обязательно известные на всю страну названия и направления, это может быть и агротуризм, и промышленный", - сказал Уйба, отметив, что в целом, туризм в Коми остается еще "неразведанным месторождением, очень мощным, перспективным, но пока спящим".

О горе идолов

Маньпупунер - геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника в Коми (в переводе с языка манси - малая гора идолов), одно из семи чудес России. Ранее геологи провели подробные исследования столбов выветривания. Установлено, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы. До наших дней сохранились семь останцев высотой от 30 до 42 м. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон. С памятником связаны легенды. Например, для народа манси идолы являлись объектами поклонения, и подниматься на плато считалось величайшим грехом.