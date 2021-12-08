Болгарский Полски Трымбеш и российский Кола намерены стать городами-побратимами

СОФИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Город в северной части Болгарии Полски Трымбеш и старейший город Мурманской области Кола, основанный в 1517 году, договорились о развитии побратимских связей. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил руководитель Мурманского отделения Союза писателей России и организатор ряда российско-болгарских культурных проектов Илья Виноградов.

"Старейший город Мурманской области Кола намерен подписать с болгарским городом Полски Трымбеш договор о побратимских связях. Мэры городов уже обменялись письмами о намерении подписать соглашение, вероятно, что в январе между ними пройдет телемост, а в день Славянской письменности и культуры, 24 мая 2022 года, планируется подписать соглашение. Также есть планы наладить прямое взаимодействие между школьниками двух городов, культурное сотрудничество и проводить другие мероприятия. Когда будут полностью открыты границы двух стран, это сотрудничество заметно активизируется", - рассказал Виноградов.

Представитель Мурманской области приехал в болгарскую столицу, чтобы вручить официальные награды от местных властей общественным деятелям Болгарии, способствовавшим установлению дружественных связей между Мурманском и Софией. Среди награжденных - те, кто способствовал возрождению в России Дня славянской письменности, подарил Мурманску первый в России памятник святым братьям Кириллу и Мефодию, кто продолжает развивать это сотрудничество сегодня.

"Награды были присвоены в честь 35-й годовщины возрождения традиции празднования в Мурманске, впервые в СССР, Дня славянской письменности и культуры (это событие произошло в 1986 году - прим. ТАСС) и 30-летия получения этим праздником в России статуса государственного (1991 год - прим. ТАСС). Эти даты отмечались в мае 2021 года, когда впервые прошел международный телемост с участием представителей Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Белоруссии, где и было озвучено решение о присуждении наград. Эти награды стали первыми за 35 лет официальными благодарностями и признанием заслуг Болгарии в возвращении в Россию Дня славянской письменности и культуры и развитию общих проектов", - объяснил Виноградов.

Официальная церемония вручения наград прошла во вторник в Союзе болгарских журналистов, среди награжденных грамотами Мурманского областного правительства и Мурманской областной думы, а также памятными адресами и подарками предприятия "Атомфлот" - бывший министр культуры Болгарии Георгий Йорданов, принявший решение подарить Мурманску памятник Кириллу и Мефодию, координаторы проекта возрождения праздника, общественные деятели и журналисты Калина Канева и Илия Пехливанов, председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова и другие.