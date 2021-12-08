Власти Сингапура перестают оплачивать лечение от коронавируса невакцинированным жителям

СИНГАПУР, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Сингапура со среды отменяет бесплатное лечение от заболеваний, вызываемых коронавирусом, для жителей, которые отказываются вакцинироваться. Как говорится в распоряжении Минздрава, на субсидии по-прежнему смогут рассчитывать дети до 12 лет и тем, кому вакцина противопоказана по медицинским показаниям.

Как пояснил министр здравоохранения Он Е Кун, подобные меры связаны с тем, что именно на невакцинированных приходится основная доля пациентов, которым нужно дорогостоящее лечение, места в палатах интенсивной терапии, уход персонала и прочее. И именно за счет них система здравоохранения Сингапура в последнее время подвергается тяжелейшей нагрузке.

Минздрав для более наглядного примера опубликовал средний чек на лечение от коронавируса в Сингапуре. При неблагоприятном развитии ситуации, когда человек попадает в реанимацию, средний счет составит примерно $18,5 тысяч. Сюда входит непосредственно пребывание в палате интенсивной терапии, использование специального оборудования, курс антиковидной терапии. Но граждане и иностранцы, имеющие статус постоянного жителя, смогут воспользоваться накопительной системой социального страхования, в таком случае сумма сократится до $1,5 тыс. - $3 тыс.

Другой статьей расходов для невакцинированных жителей, которая может появиться в случае инфицирования коронавирусом, станет направление в специальные изоляционные центры. Пребывание там в течение семи дней, минимального срока карантина, обойдется в $3,3 тыс.

Новая жизнь с вакцинами

Правительство в августе, когда уровень иммунизации достиг 80%, приступило к постепенному снятию социальных ограничений. Так, в самом начале было разрешено питаться в кафе и ресторанах, заниматься в спортивных залах только при наличии двух вакцин. Потом невакцинированным жителям запретили входить в крупные торговые центры, кроме продовольственных магазинов и аптек, посещать библиотеки, кинотеатры, большинство концертных площадок, а сейчас уже ходить в гости, собираться компаниями. С января будущего года выйти на работу смогут только те, кто прошел полный курс иммунизации, имеет медотвод или же перенес коронавирусную инфекцию за последние 270 дней. В противном случае сотрудники должны ежедневно делать ПЦР-тесты за свой счет, более того, работодатель сможет отправлять таких сотрудников в неоплачиваемые отпуска и даже увольнять.

Сингапур стал одним из мировых лидеров по уровню вакцинации населения, на сегодняшний почти 87% жителей сделали обе дозы или 96% от тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья может быть вакцинирован. Прививки от коронавируса здесь делают начиная с 12 лет, по прогнозам в январе - феврале, иммунизация будет доступна и для детей от 5 до 11 лет.