Исследование показало, что вакцина Pfizer частично защищает от омикрон-штамма

ТАСС, 8 декабря. Вакцина против коронавируса компаний Pfizer - BioNTech предоставляет частичную защиту от омикрон-штамма коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР.

Согласно его данным, исследователи обнаружили, что данный штамм способен избегать действия указанной вакцины, однако лишь частично. По мнению ученых, бустерная доза могла бы обеспечить дополнительную защиту.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.