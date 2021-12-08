На Дальнем Востоке вдвое сократилась численность кабанов из-за АЧС

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Численность диких кабанов, которые служат основным источником питания амурских тигров на Дальнем Востоке, из-за африканской чумы свиней сократилась вдвое, сообщил в среду первый заместитель министра лесного хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Для оценки последствий сокращения кормовой базы для численности амурского тигра в начале 2022 года на Дальнем Востоке пройдет масштабный учет амурских тигров. В последний раз "тигриная перепись" здесь состоялась зимой 2014-2015 годов, обычно она проводится один раз в 10 лет.

"С учетом того, что на территории Приморского края возникла африканская чума свиней, которая привела к сокращению численности кабана практически в два раза, было принято решение провести учет амурского тигра вместе с его кормовыми ресурсами на территории Приморского, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономии для того, чтобы понимать ситуацию с тигром и его кормовыми ресурсами для того, чтобы принять определенные управленческие решения", - сообщил Суровый в прямом эфире в аккаунте Instagram правительства Приморья.

Ранее главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко сообщал ТАСС, что кабаны - это основной источник питания амурских тигров, которые обитают на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. На других территориях дальневосточного региона в рационе диких кошек преобладают другие парнокопытные - косули, кабарга, изюбр.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя). В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.