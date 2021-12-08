В Москве ожидаются до семи градусов мороза, снег и гололедица 8 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Облачная погода со снегопадом и температурой до семи градусов мороза ожидается в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве - от семи до пяти градусов мороза, в ночь на четверг похолодает до минус 12 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус девяти до плюс одного градуса, в ночные часы столбики термометров опустятся до 15 градусов мороза.

Северный ветер в среду не превысит 10 м/с. "Местами небольшой снег, на юго-востоке области - умеренный. Гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 22:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.