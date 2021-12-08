Прокуратура проверит информацию о четырехдневном отсутствии тепла в доме на Алтае

ТАСС, 8 декабря. Прокуратура Республики Алтай начала проверку информации об отсутствии тепла в многоквартирном доме села Майма в течение четырех суток, сообщает в среду пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Прокуратурой организована проверка по публикации, размещенной в социальной сети Instagram, о том, что в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина, 78 в селе Майма четвертый день нет отопления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС не уточнили, сколько человек проживает в этом доме и причину произошедшего. Там отметили, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Температура воздуха в Майме в среду утром составляет минус 8 градусов.